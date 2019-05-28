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Задержан президент ОсОО "Акнет" Кубан Ажимудинов

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- ВБ
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27 марта 2019 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики отменено постановление СО ГСБЭП при ПКР о прекращении пяти уголовных дел, возбужденных по заявлению соучредителя ОсОО "Акнет" Р. Абдумажитова в отношении должностных лиц ОсОО "Акнет", отменены и переданы для организации расследования в Следственную службу МВД Кыргызской Республики.

В ходе расследования уголовных дел установлено, что за 2017 год, в качестве абонентской платы в ОсОО "Акнет" поступило более 1 000 000 000 сомов, при этом ОсОО "Акнет" по итогам 2017 года указала чистую прибыль в размере 195 000 000 сомов, списав остальную сумму на расходы. По итогам 2018 года на счета ОсОО "Акнет" поступило более 1 200 000 000 сомов в качестве абонентской платы.

В ходе расследования проведена проверка по соблюдению налогового законодательства со стороны ОсОО "Акнет", в ходе которой установлены факты необоснованного увеличения расходов со стороны должностных лиц ОсОО "Акнет", и доначислено налогов на общую сумму 150 000 000 сомов. Установлены 11 фирм, аффилированных с ОсОО "Акнет". С июня 2016 года по 2018 год с ОсОО "Акнет", в одну из аффилированных фирм ОсОО "Строй сеть" перечислены 101 099 401 сом за оказания услуг, которые были обналичены и списаны на оказание услуг, которые документально не подтверждаются.

Проведен промежуточный аудит деятельности ОсОО "Акнет" и ОсОО "Строй сеть" за три месяца 2018 года и за три месяца 2016 года, в ходе которого установлены факты незаконного списания денежных средств ОсОО "Акнет" в сумме 14 176 173 сомов.

28 мая 2019 года президент ОсОО "Акнет" А.К., главный бухгалтер ОсОО "Строй сеть" Л.И. и генеральный директор ОсОО "Строй сеть" Б.Е., по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 п.1, ч.3 п.1 (присвоение и растрата вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК Кыргызской Республики, задержаны в порядке ст.98 УПК Кыргызской Республики и водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. По уголовным делам проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/378590
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, задержание, налоги, Акнет
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