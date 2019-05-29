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Эколог - одна из самых востребованных профессий

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- ВБ
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На основе методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики обновлена карта потребности в специальностях на 2018 - 2022 годы.

По результатам анализа наиболее приоритетными и востребованными на рынке труда на этот период будут специальности в области промышленности, образования, строительства, сельского хозяйства, медицины.

В 10 самых востребованных на сегодня специальностей входят такие специальности, как: информационная безопасность, инфокоммуникационные технологии и системы связи, горное дело, технология геологической разведки, технологические машины и оборудование, медицина, менеджмент и маркетинг, агроинженерия, строительство, образование.

Вместе с тем необходимо отметить, что по итогам приемной компании 2018 года абитуриенты с наиболее высокими баллами были приняты по следующим специальностям и направлениям подготовки по грантовому обучению: программная инженерия, лечебное дело, технология продуктов и организация общественного питания, педиатрия, лингвистика (английский язык), психология, информационная безопасность, прикладная математика и информатика, медико-профилактическое дело, технология и производство продуктов питания из сырья животного происхождения.

Ежегодно Правительством Кыргызской Республики высшим учебным заведениям выделяется 5 705 грантовых мест.

В прошлом году грантовые места распределялись следующим образом: специальности компьютерные технологии - 485, промышленности – 425, сельское хозяйство – 415, здравоохранение – 405, педагогика – 375, строительство – 260, горнодобывающая промышленность – 215, гуманитарные специальности – 115, управление – 95, транспорт – 90.

Вместе с тем среди 10 самых востребованных и популярных специальностей в мире значатся такие профессии, как: IТ-специалист, инженер-проектировщик, педагог, юрист, медик, маркетолог, сфера услуг и эколог.


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URL: https://www.vb.kg/378593
Теги:
безработица, трудоустройство
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