На ремонт закрыли отрезок улицы Салиевой

С 29 мая для движения автотранспорта закрывается улица Салиевой в районе пересечения с улицей Восточной.

Здесь в целях своевременной подготовки ТЭЦ Бишкека к отопительному сезону будут проводиться работы по замене изношенной зажатой золошлакопроводной линии. Ремонт продлится до 31 мая 2019 года.

Альтернативный проезд может осуществляться по улицам Кольбаева, Кирова и Мичурина.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и жителей Чуйской области выбирать альтернативные маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.