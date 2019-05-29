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На ремонт закрыли отрезок улицы Салиевой

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- ВБ
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С 29 мая для движения автотранспорта закрывается улица Салиевой в районе пересечения с улицей Восточной.

Здесь в целях своевременной подготовки ТЭЦ Бишкека к отопительному сезону будут проводиться работы по замене изношенной зажатой золошлакопроводной линии. Ремонт продлится до 31 мая 2019 года.

Альтернативный проезд может осуществляться по улицам Кольбаева, Кирова и Мичурина.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и жителей Чуйской области выбирать альтернативные маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/378595
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек
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