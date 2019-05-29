В парламенте обсуждают кандидатов на вакантные посты министров

Правильно сделал премьер, что снял с должности тех кто не работает и де делает результаты. Новые кадры теперь должны поднять свои министерство на новый уровень и поднять их имидж перед населением. Все эти министерства надо очистить от Атамбаевских чиновников. Потому что в свое время их он поставил и научил как воровать.