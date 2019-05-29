В парламенте обсуждают кандидатов на вакантные посты министров

Ха ха ха че обсуждаете. Все равно утвердите все кто пришел на работу. А кто не ходит на работу тем пох.. на все.
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев представил депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики кандидатуру Санжара Муканбетова на пост министра экономики, Эркинбека Чодуева на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Самата Кылжыева на пост руководителя Аппарата Правительства-министра Кыргызской Республики, а также Дастана Догоева на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР.