Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 77.92 - 78.77

В парламенте обсуждают кандидатов на вакантные посты министров

250  3
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев представил депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики кандидатуру Санжара Муканбетова на пост министра экономики, Эркинбека Чодуева на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Самата Кылжыева на пост руководителя Аппарата Правительства-министра Кыргызской Республики, а также Дастана Догоева на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378597
Теги:
ГРС, Минсельхоз, Минэкономики, Мухамметкалый Абулгазиев, парламент, правительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Хохма
29.05.2019, 13:51

Ха ха ха че обсуждаете. Все равно утвердите все кто пришел на работу. А кто не ходит на работу тем пох.. на все.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нектар
29.05.2019, 14:27

Правильно сделал премьер, что снял с должности тех кто не работает и де делает результаты. Новые кадры теперь должны поднять свои министерство на новый уровень и поднять их имидж перед населением. Все эти министерства надо очистить от Атамбаевских чиновников. Потому что в свое время их он поставил и научил как воровать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
мырза
29.05.2019, 14:27

надеемся на эффективную работу,которая будет оцениваться результатом 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  