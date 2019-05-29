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В Бишкеке появились "каменные" черепахи

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- ВБ
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" начали устанавливать МАФы - малые архитектурные формы, которые призваны украсить и дополнить общий ландшафтный вид городских улиц.

Изделия сделаны в виде маленьких черепашек из габионов, их будет около 20 штук. Позже вокруг габионов появятся яркие цветочные композиции. На изготовление и установку черепашек не затрачено ни одного сома из бюджета столицы. Камни для их изготовления являются речными и были специально собраны сотрудниками городских служб.

Габион - это оцинкованная сетка из проволоки, заполненная камнями. Чаще всего встречаются коробчатые типы устройства, то есть из сетки формируется коробка с прямоугольными стенками. Часто эти конструкции используются в ландшафтном дизайне и выглядят очень необычно и оригинально.

Дорогие горожане! Давайте бережно относиться ко всем новшествам, которые появляются в нашем городе и при малейшем подозрении на порчу или кражу муниципального имущества обращаться в милицию и муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" по номеру: 37-53-30, 0709399977, либо на WhatsApp-канал ГУВД г. Бишкек 0708102000.


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URL: https://www.vb.kg/378601
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Бишкек, мэр, Бишкекзеленхоз
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Комментарии
Гражданин
29.05.2019, 15:07

В течении месяца мырки-дикари сломают их. Потом вечерка про это напишет

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