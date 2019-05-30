По данным Нацстаткома, бишкекчане получают в среднем 22 тысячи сомов

Среднемесячная заработная плата жителей Ленинского района Бишкека составляет 22-23 тысячи сомов. Такие данные из Нацстаткома получил бишкекчанин Зулкайнаров, который не понимает, каким образом ведомство высчитало эту цифру. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, это сумма далека от зарплат учителей, врачей, соцработников и сотрудников правоохранительных органов.

- Это сумма выявилась в ходе судебного заседания по выплате алиментов, которые я, к слову, платить не отказываюсь. Но дело в том, что в настоящий момент я являюсь безработным, а суд по какой-то причине не берет этот факт во внимание и опирается на данные, которые далеки от реальности. Я уже написал по этому поводу в Нацстатком, где привел несколько официальных фактов. Первое – по данным Минсоцтруда, свыше 5500 профессий не востребованы в Кыргызстане из-за низкой зарплаты. Кроме этого, центры занятости сообщают, что свыше 75 процентов свободных вакансий представлены только для женщин. То есть трудоспособное мужское население вынуждено скитаться в поисках работы. Поэтому непонятно, как они высчитали цифру в 22 тысячи, да еще в одном из самых неблагоприятных районов столицы, - сказал он.

Для сравнения собеседник редакции привел несколько примеров.

- Врачи получают зарплаты от 6 до 13,6 тысяч максимально. Учитель с 15-летним стажем получает 13 тысяч сомов. Соцработники - и того меньше. Зарплата милиционеров составляет 15 тысяч сомов. Каким образом Нацстатком высчитывал эту цифру, по-прежнему остается для меня загадкой, - добавил он.