Угрожая пистолетом грабители забирали у прохожих телефоны

27 мая 2019 года в УВД Свердловского района г.Бишкек обратился гражданин К.М. с письменным заявлением принять меры в отношении неизвестных лиц азиатской внешности, которые 27 мая 2019 года примерно в 02:00 часов ночи находясь на пересечении улиц Ибраимова-Фрунзе г.Бишкек применив физическую силу и угрожая пистолетом неустановленной модели открыто завладели мобильным телефоном марки "Самсунг А 6", после совершения преступления скрылись в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района г.Бишкек по. статьи 202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

28 мая 2019 года в УВД Свердловского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин Пакистана Н.К. о принятии мер в отношении неизвестных лиц азиатской внешности, которые примерно в 23:30 часов находясь в подъезде многоэтажного дома по улице Ибраимова г.Бишкек, применив физическую силу и угрожая пистолетом неустановленной модели, завладели мобильным телефоном марки "Самсунг", после чего скрылись в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района г.Бишкек по статье 202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

28 мая 2019 года УВД Первомайского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин Ш.Н. где просит принять меры в отношении неизвестных лиц, азиатской внешности, которые 28 мая 2019 года примерно в 01:20 часов ночи находясь возле гостиницы "Казахстан" расположенный по ул Жибек-Жолу г.Бишкек, угрожая пистолетом неустановленной модели потребовали денежные средства и личное имущество, но не закончив свой преступный умысел до конца скрылись в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП №03-002-2019-007988 УВД Первомайского района г.Бишкек и начато досудебное производство по статье 202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В ходе принятых активных мер, а также комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, в кратчайшие сроки, сотрудниками службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек совместно с сотрудниками СКМ УВД Первомайского района были раскрыты вышеуказанные разбойные нападения, где при реализации оперативной информации задержаны подозреваемые: К.Е., 1994 года рождения, уроженец Таласской области и А.А., 2001 года рождения, уроженец Таласской области. Согласно статьи 98 УПК Кыргызской Республики задержанные водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время продолжаются дополнительные следственно-оперативные действия по возможному выявлению и причастности задержанных к аналогичным преступлениям совершенных на территории столицы.