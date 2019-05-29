В Бишкеке на ремонт закрывают улицу Жайыл Баатыра

С 1 июня начинаются дорожные работы на улице Жайыл Баатыра на отрезке между Тыналиева и Садырбаева.

Они пройдут в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

При строительстве дороги в 2007 году на этом участке был уложен только один слой асфальта. Сейчас его обновят – зальют трещины, сделают ямочный ремонт и уложат сверху еще один слой покрытия – щебеночно-мастичный, повышенной прочности. Также на этом участке будут заменены пришедшие в негодность дорожные бордюры. Работы продлятся до 15 июня.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства, и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.