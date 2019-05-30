С помощью камер наблюдения задержаны лица, подозреваемые в автокражах

29 мая 2019 года в Управление внутренних дел Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился житель столицы С.М. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 27 мая 2019 года в период времени с 01:00 по 07:00 часов тайно похитили колеса в количестве 4-х штук от его автомашины марки "Тойота Камри", припаркованной в одном из дворов шестого микрорайона г.Бишкек, тем самым нанесли материальный ущерб на сумму 30 тысячи сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

25 мая 2019 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился житель столицы Б.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 24 на 25 мая 2019 года тайно похитили два передних колеса от его автомашины марки "Субару Легаси", стоявшей по улице Малдыбаева г.Бишкек. Тем самым нанесли значительный материальный ущерб на общую сумму 14 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса активных поисковых и оперативно-розыскных мероприятий с помощью видеозаписей камер наружного видеонаблюдения проекта "Безопасный микрорайон" сотрудниками третьего отдела милиции УВД Октябрьского района г.Бишкек была установлена автомашина марки "Субару Легаси", на которой передвигались подозреваемые и совершали автокражи. При реализации дальнейших оперативных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые: Н.К. 1996 года рождения, А.А. 1999 года рождения и А.Б. 1995 года рождения, также были изъяты вещественные доказательства в виде различных инструментов, согласно ст. 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

При проведении следственно-оперативных действий задержанные подозреваемые указали место сбыта краденых колёс. В настоящее время продолжаются дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных Н.К., А.А. и А.Б. к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории г.Бишкек.

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