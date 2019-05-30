Дойдет ли до суда дело о незаконном обогащении Раимбека Матраимова?

Финансовая полиция ведет досудебную проверку по подозрению в незаконном обогащении экс-заместителя Таможенной службы Раимбека Матраимова. Однако следственные органы, ссылаясь на тайну следствия, отказываются предоставить общественности полный список имущества бывшего таможенника.

Доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев считает, что дело Раимбека Матраимова начали расследовать под давлением общественного мнения. Своим мнением он поделился с VB.KG.

- Это дело нужно рассматривать с точки зрения политической борьбы. В СМИ неоднократно показывали хоромы, которые якобы принадлежат Матраимову, и в обществе этот вопрос вызывает возмущение. Президент на фоне своего молчания и бездействия правоохранительных органов стал терять рейтинг. Поэтому наверху приняли решение дать делу ход, пока не поздно, и пока градус общественного недовольства держится в пределах допустимого, - считает Осмоналиев.

Юрист подчеркивает, что ситуация с Раимбеком Матраимовым выглядит вдвойне невыгодно для властей на фоне дела бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Дамира Мусакеева. Последнего приговорили к 5 годам лишения свободы, что занимая руководящий пост в ГКНБ он и члены его семьи приобрели недвижимость.

- С его стороны (Дамира Мусакеева – VB.KG) это был очень продуманный ход - показать свое имущество. Вряд ли он сам додумался, скорее всего подсказали в верхушке СДПК. Тем не менее, приговор Мусакеева за приобретение покосившихся домишек, сподвиг власти начать расследование дела Матраимова, - говорит Кайрат Осмоналиев.

Эксперт далек от мысли, что расследование дела о незаконном обогащении может привести к аресту Раимбека Матраимова.

- Чтобы понять это, достаточно вспомнить, как легко Матримов выиграл дела в судах и доказал, что его уволили незаконно, - заключил Осмоналиев.

Раимбека Матраимова часто называют Раим Миллион за его богатства, которые он заработал, якобы используя серые схемы в Таможне. Финпол проверяет эту информацию, однако никаких сведений о ходе расследования пока неизвестно.