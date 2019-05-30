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Малолетнего вандала, оставившего надпись на площади, нашли

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- Бакыт Стамов
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Нарушитель, который оставил надпись на площади Ала-Тоо, найден и готов извиниться за свое хулиганство. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь муниципального предприятия "Тазалык" Жибек Каракеева.

По ее словам, нарушитель оказался подростком.

- Я с ним связалась, и он готов принести свои извинения перед горожанами на видеокамеру. Также он заявил о своей готовности поработать с работниками "Тазалыка", - сказала она.

Будет ли мальчик наказан штрафом - неизвестно, но в МП "Тазалык" считают, что подросток раскаивается, и для него достаточно было бы извинений и общественных работ.

Отметим, ранее мэрия Бишкека обратилась к общественности и милиции с просьбой найти нарушителя, который в ночь на 29 мая этого года на площади написал краской свой аккаунт в соцсети.


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URL: https://www.vb.kg/378617
Теги:
нарушения, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо, Тазалык
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