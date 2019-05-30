Малолетнего вандала, оставившего надпись на площади, нашли

Нарушитель, который оставил надпись на площади Ала-Тоо, найден и готов извиниться за свое хулиганство. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь муниципального предприятия "Тазалык" Жибек Каракеева.

По ее словам, нарушитель оказался подростком.

- Я с ним связалась, и он готов принести свои извинения перед горожанами на видеокамеру. Также он заявил о своей готовности поработать с работниками "Тазалыка", - сказала она.

Будет ли мальчик наказан штрафом - неизвестно, но в МП "Тазалык" считают, что подросток раскаивается, и для него достаточно было бы извинений и общественных работ.

Отметим, ранее мэрия Бишкека обратилась к общественности и милиции с просьбой найти нарушителя, который в ночь на 29 мая этого года на площади написал краской свой аккаунт в соцсети.