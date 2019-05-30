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Военные стран-участниц СНГ будут делиться геопространственной информацией

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанного 6 июня 2018 года в городе Кызыл".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 апреля 2019 года.

В соответствии с данным Законом Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/378621
Теги:
президент, СНГ, Вооруженные силы, Сооронбай Жээнбеков
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