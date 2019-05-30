Ссора подростков закончилась жестоким убийством

В Ошской городской больнице сегодня, около 14.00, скончался ученик восьмого класса школы имени "40 лет Киргизии". Об этом сообщает УВД Южной столицы.

По данным правоохранительных органов, сегодня же школьник Акматов Самат, 2004 года рождения, поступил в больницу с колотыми ранениями. Спустя несколько часов он скончался.

- Задержан подозреваемый в совершении преступления. Парень на год старше погибшего. Они вместе вышли из школы и, дойдя до магазина, поссорились. Подозреваемый нанес несколько ударов острым предметом потерпевшему, - рассказали в УВД Оша.

В настоящее время подросток дает показания, ведется следствие.

Напомним, буквально накануне в Бишкеке после драки школьников впал в кому, а на следующий день умер в больнице ученик 48-й школы.