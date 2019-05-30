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Скандальный лицей в Новопавловке работает в штатном режиме

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Учебно-образовательный комплекс-лицей №1 им.Ч.Айтматова в селе Новопавловка работает в штатном режиме.

"Сегодня в школе проводятся переводные экзамены для учащихся 5-8-х и 10-х классов. Учащиеся 9-х и 11-х классов готовятся к государственной итоговой аттестации. В школе с утра учителя проводят консультации по подготовке к ИГА. С 1 июня 80% учителей начальной школы уходит в отпуск, поэтому сегодня-завтра они сдают свои отчеты за 2018-19 учебный год. Также педагогический коллектив готовит общий отчет о работе школы за этот год", - передает слова директора лицея Самаркул Умралиевой пресс-служба Министерства образования.

По словам Умралиевой, за последние дни был разработан график приема детей в 1-й класс, который будет осуществляться с 1 августа. Готовится план работы на 2019-2020 учебный год.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, принятые по лицею меры уже позволили стабилизировать рабочий процесс.

"В настоящее время учащиеся сдают экзамены, от которых зависит их поступление в вузы и колледжи, в целом дальнейший выбор жизненного пути. И попытки бывшего директора школы и ее сторонников саботировать учебный процесс, в первую очередь, наносят вред детям", - отметили в ведомстве.

В учебно-образовательном комплексе-лицее №1 им.Ч.Айтматова в селе Новопавловка обучается порядка 4500 детей.

Напомним, ранее вокруг лицея разгорелся скандал - директора обвиняли в нерациональном использовании средств и поборах.


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URL: https://www.vb.kg/378625
Теги:
коррупция, образование, поборы, Министерство образования
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