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Столица отметит Международный день защиты Детей

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- ВБ
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Столичная мэрия организует мероприятия, посвященные Международному дню защиты Детей.

1 июня в 10:00 часов в Дубовом парке начнется детский праздник "Баластан". Для маленьких кыргызстанцев будут открыты 50 площадок с музыкально-развлекательными программами, интерактивными, национальными играми, спортивными площадками с показательными выступлениями юных спортсменов, аквагримом, турниром по шахматам, тогуз коргоол, спортивные соревнования по национальным и другим видам спорта, увлекательная площадка "В мире детской книги", фотозоны. Они станут участниками викторин, мастер-классов и конкурса рисунков на асфальте.

На аллее "В мире искусства" для детей и родителей будет представлена выставка работ известных художников и мастер-классы. На гала-концерте вместе с известными звездами эстрады выступят и юные артисты центров детского творчества, художественно-эстетических музыкальных кружков.

1 июня в 11:00 часов в Кыргызском государственном цирке дети из социально-незащищенных и малообеспеченных семей посмотрят увлекательное представление.

Различные мероприятия пройдут во всех районах Бишкека

В Ленинском районе:

31 в 10:00 часов в парке "Фламинго" отдохнут 580 детей. Для них будут организованы конкурсы, викторины, встречи со сказочными героями, ростовыми куклами, детское шоу, выставка поделок, "город мастеров", конкурс рисунков на асфальте и вручены сладкие подарки и мороженое.

2 июня с 11:00 до 14:00 часов 100 ребятишек из социально-уязвимых семей весело проведут праздник в плавательном бассейне "Дельфин".

В Октябрьском районе:

1 июня в 11:00 часов в парке 125-летия города Бишкек концерт посмотрят 1 тысяча юных бишкекчан.

1 июня в торгово-развлекательном комплексе "Аю-Гранд" для 300 детей будет организовано праздничное мероприятие в интерактивной форме, развлекательными, подвижными играми.

В Первомайском районе:

31 мая в 10:00 часов в парке "Молодежный" состоятся спортивные мероприятия среди детских команд МТУ. Мероприятие будет сопровождаться спортивными, национальными и подвижными играми с охватом 150-200 детей. В 12:00 часов при содействии администрации кафе "Арзу" будет организован праздничный обед с шоу программой для 30 детей из малообеспеченных и социально-уязвимых слоев населения и детей с ОВЗ.

1 июня запланировано посещение 2 семей, где растут тройняшки с вручением подарков.

676 детям с ОВЗ будет выплачена единовременная материальная помощь по 500 сомов, из них: с ограниченными возможностями здоровья – 420 детей, по утере кормильца – 156 детей, из малообеспеченных семей – 100 детей.

В Свердловском районе:

31 мая с 11:00 до 14:00 часов дети из малоимущих семей, дети с ОВЗ посетят детско-развлекательный центр "Дордой Плаза 2".

1 июня с 10:00 до 11:30 часов в Кыргызском государственном цирке пройдет благотворительное цирковое представление для детей из малоимущих семей, в трудной жизненной ситуации, ЛОВЗ, погибших и пострадавших 7 апреля 2010 года, участников ликвидации на ЧАЭС

1 июня с 12:00 до 15:00 часов воспитанники реабилитационного центра "Айданек" посетят детский развлекательный центр "Джим-энд-Ролл".

1 июня с 15:30 до 18:30 часов на площадке с северной стороны ЦУМа "Айчурек" будет организован совместный праздник для детей с шоу-программой и раздачей сладостей и мороженого.

3 июня 2019 года с 12:00 до 15:00 часов дети из малоимущих семей, с ОВЗ посетят детский развлекательный центр "ГУМ-Чынар".


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Теги:
Азиз Суракматов, дети, праздник, Бишкек, мэр, мэрия
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