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"Инфоком" объявил тендер на закупку пластин для автотранспортных средств

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- ВБ
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Государственное предприятие "Инфоком" при ГРС объявило конкурсные торги на закупку расходных материалов для изготовления государственных номерных знаков для автомототранспортных средств. Общая сумма, предусмотренная на закупку, составляет 64 424 800 сом.

Срок подачи конкурсных заявок до 16:00 ч. 25 июня 2019 г. Необходимая информация для участия в конкурсе размещена на Портале государственных закупок согласно Закона КР "О государственных закупках", объявление №190530167175745.

С 1 июня 2016 года ГП "Инфоком" приступил к выпуску государственных регистрационных номерных знаков нового образца, поступления в госбюджет составляют 50% от чистой прибыли.

Госномера изготавливаются в соответствии с Национальным стандартом КР гармонизированный с международным стандартом ИСО 7591:1982.


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URL: https://www.vb.kg/378630
Теги:
автономер, госзакупки, Инфоком
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