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Вандалы атакуют столицу Кыргызстана

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- ВБ
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Неизвестные хулиганы разбили уличные фонари в сквере на пересечении улиц Чапаева и Айни.

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" незамедлительно восстановило наружное освещение. Так, заменено 65 ламп и 12 шаров-светильников.

Это не первый случай такого рода, очень часто объекты уличного освещения подвергаются актам вандализма.

Дорогие горожане! Пожалуйста! Не разбивайте плафоны, не портьте муниципальное имущество, ведь на их восстановление затрачиваются дополнительные человеческие ресурсы и финансы. Если вы стали свидетелями порчи имущества просим обращаться на WhatsApp-канал ГУВД г. Бишкек 0708102000.


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URL: https://www.vb.kg/378633
Теги:
Бишкексвет, мэрия, вандализм, Бишкек, мэр
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