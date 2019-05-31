Пригород Бишкека сидит без воды из-за полива полей

Лето еще не началось, а в Таш-Добо (Воронцовка) уже нет питьевой воды. Чтобы была питьевая вода, надо, чтобы была поливная вода. Поливная вода к нам идет из речки Ала-Арча. Маленького арыка не хватает большому селу, так как с понедельника по пятницу поливаются поля. Два дня на полив огородов не хватает, вот и поливают водопроводной водой. Руководство айыл окмоту сменилось, а сдвигов нет. Надо увеличить объем поливной воды, чтобы можно было делить огородникам и земледельцам. У нас воды нет, как перестали идти дожди. Еще частные бани потребляют много воды, у них стоят мощные насосы.

Народную новость прислал Адилет