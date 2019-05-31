У посетителя "Империи Пиццы" украли куртку с ключами и угнали машину

В Управление внутренних дел Свердловского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин Д.И., который пояснил, что 29 апреля 2019 года примерно 4:00 часов утра, неизвестные лица находясь в кафе "Империя-Пиццы" г. Бишкек, тайно похитили его куртку внутри которой находились денежные средства и ключи от автомашины марки "Тойота Камри" серебристого цвета, после чего выйдя на улицу угнали со стоянки кафе вышеуказанную автомашину. Данный факт был зарегистрирован в ЕРРП УВД Свердловского района и начато досудебное производство по ст. 206 (угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками службы криминальной милиции УВД Свердловского района г. Бишкек за совершение угона автомашины был установлен и задержан подозреваемый Р.А. 1997 года рождения уроженец Таласской области. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики задержанный был водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные действия по установлению подозреваемого к возможно другим аналогичным преступлениям совершенных на территории столицы.

Владелец угнанной автомашины выразил тёплые слова благодарности сотрудникам столичной милиции.