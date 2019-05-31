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Казнь или суицид? Найдены повешенными 16-летняя девушка и молодой парень

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- ВБ
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25 мая 2019 года в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение от местных жителей об обнаружении трупа.

По данному факту на место сразу же выехала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района. По приезду на место в окраине одного из сел, расположенных на территории Сокулуского района, были найдены повешенные на дереве тела двух молодых людей.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП. В ходе досудебного производства были установлены личности вышеуказанных лиц, ими оказались 19-летний житель Сокулукского района М.Ш., и

16-летняя Д.А., жительница Кочкорского района Нарынской области.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела следственной службой соответствующим службам даны следственные поручения. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/378650
Теги:
суицид, убийство, следствие
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