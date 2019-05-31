Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 77.55 - 78.29

Стрельба на границе Кыргызстана с Узбекистаном. Один пострадавший

1020  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 31 мая 2019 г. в местности Тогуз Булак Араванского района Ошской области произошел инцидент с применением оружия.

По предварительной информации, пограничный наряд обнаружил вблизи границы две автомашины Республики Узбекистан. Автомашины проигнорировали требование пограничников остановиться. Пограничный наряд произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако автомашины продолжили движение, и пограничный наряд Кыргызстана был вынужден применить оружие по колесам автотранспорта, в результате чего один гражданин Узбекистана получил ранение. Раненный был доставлен в Мархаматскую районную больницу Республики Узбекистан.

По данному инциденту незамедлительно состоялся телефонный разговор председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики с заместителем председателя СГБ – командующим пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан, в ходе которого главы пограничных ведомств приняли решение о направлении в район инцидента пограничных представителей для проведения совместного расследования.

С целью выяснения обстоятельств произошедшего в данное время проходит встреча пограничного представителя Кыргызской Республики по Ошской области с пограничным представителем ПВ СГБ РУЗ по Булак-Башинскому направлению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378653
Теги:
приграничные конфликты, стрельба, Узбекистан, конфликт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Мырза
31.05.2019, 13:09

Ребята не надо!!!Жизнь Дорога всего того безрассудства,Безумства ,которое Вы творите!!!!Надо ЖИТЬ в Мире Просто Жить!!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  