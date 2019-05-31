В контрабанде на кыргызско-казахском участке границы виноват Казахстан?

Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики распространила заявление по вопросу контрабанды ГСМ из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику.

"В последнее время в контрабанде ГСМ обвиняют государственные органы, в том числе и Государственную таможенную службу.

Как известно, с 12 августа 2015 года Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС. После чего, на кыргызско-казахском участке государственной границы был отменён таможенный контроль. В связи с чем таможенная служба КР не имеет полномочий для осуществления проверок и контроля при перемещении товаров и транспортных средств через кыргызско-казахстанский участок государственной границы.

В настоящее время контроль за перемещением товаров и транспортных средств, следующих через кыргызско-казахскую границу, в рамках взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС осуществляют другие уполномоченные государственные органы.

Таким образом регистрация, учёт и дальнейшее администрирование товаров, в том числе ГСМ, поступающих на территорию КР из государств, членов ЕАЭС, в компетенцию ГТС при ПКР не входит", - говорится в заявлении.