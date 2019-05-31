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В контрабанде на кыргызско-казахском участке границы виноват Казахстан?

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- ВБ
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Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики распространила заявление по вопросу контрабанды ГСМ из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику.

"В последнее время в контрабанде ГСМ обвиняют государственные органы, в том числе и Государственную таможенную службу.

Как известно, с 12 августа 2015 года Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС. После чего, на кыргызско-казахском участке государственной границы был отменён таможенный контроль. В связи с чем таможенная служба КР не имеет полномочий для осуществления проверок и контроля при перемещении товаров и транспортных средств через кыргызско-казахстанский участок государственной границы.

В настоящее время контроль за перемещением товаров и транспортных средств, следующих через кыргызско-казахскую границу, в рамках взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС осуществляют другие уполномоченные государственные органы.

Таким образом регистрация, учёт и дальнейшее администрирование товаров, в том числе ГСМ, поступающих на территорию КР из государств, членов ЕАЭС, в компетенцию ГТС при ПКР не входит", - говорится в заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/378654
Теги:
ГТС, Казахстан, контрабанда, Кыргызстан, таможня
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Комментарии
Гражданин
31.05.2019, 12:17

Казахский бензин дешевый поэтому народ его покупает а дорогой российский очень сильно бьет по карманам.

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