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Подсудимые по делу об аварии на ТЭЦ вышли на свободу

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- Екатерина Улитина
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Четверо подсудимых по делу об аварии на ТЭЦ заключили сделку со следствием и вышли на свободу из СИЗО, где находились последние месяцы в качестве подозреваемых.

Городской суд Бишкека вынес приговор нескольким подсудимым. Так, экс-первый заместитель ОАО "Электрические станции" Бердибек Боркоев приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать условно с испытательным сроком три года. Кроме того, Боркоев должен выплатить 300 тысяч сомов в бюджет государства.

Экс-зампредседателя Нацэнергохолдинга Нурлан Садыков, бывший главный инженер ТЭЦ Бишкека Нургазы Курманбеков и экс-директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан приговорены к штрафу в размере 300 тысяч сомов.

Ранее Первомайский районный суд столицы признал их виновными и назначил им реальные сроки тюремного заключения.

Отметим, кроме перечисленных участников в деле об аварии на ТЭЦ фигурирую экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, экс-глава ОАО "Электрические станции" Узак Кадырбаев, директор по проекту модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов. Они не признают своей вины в аварии на ТЭЦ зимой 2018 года. Суд над ними продолжается в Бишкекском городском суде.


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URL: https://www.vb.kg/378656
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