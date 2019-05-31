В ГСИН Кыргызстана находится 340 иностранцев

В настоящее время в учреждениях Госслужбы исполнения наказаний Кыргызстана сроки заключения отбывают около 9 300 осужденных. Из них около 340 осужденных являются гражданами иностранных государств.

Наибольшее число осужденных иностранцев составляют граждане Узбекистана - 32,7%. Далее идут граждане Таджикистана - 24,5 % от общего числа осужденных иностранцев. Количество осужденных граждан Российской Федерации – 19 %, Казахстана – 16,9 %, Турции – 2,6 % и КНР - 0,5 %.

Национальный состав осужденных выглядит следующим образом: кыргызы – 62,1% русские – 16,9 % узбеки – 9,8 % таджики –1,9 % уйгуры – 1,8 % казахи – 1,3 % дунгане – 0,9 % другие – 4,9 %