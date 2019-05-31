Сотрудники ГКНБ накрыли ОПГ, состоящую из действующих сотрудников МВД

30 мая 2019 года ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Чуйской при передачи обреза гладкоствольного ружья 12 калибра, патронов и подложных государственных номеров области были задержаны оперуполномоченный СКМ ОВД Московского района Чуйской области младший лейтенант милиции К.К. и в г.Бишкек заместитель начальника Службы криминальной милиции (СКМ) ГУВД Чуйской области подполковник милиции К.Р.

При задержании К.К. попытался скрыться с места преступления на своей автомашине марки ВАЗ 2107, в результате чего совершил ДТП с одной из машин группы захвата.

Установлено, что задержанный К.Р. является организатором преступной группировки, которая планировала разбойные вооруженные нападения на частных предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей товаров народного потребления, и на лиц, занимающихся контрабандным ввозом крупной суммы денежных средств из соседних стран (по приблизительным данным, до 5 млн долларов США).

В рамках досудебного производства материалы зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 321 УК КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

ГКНБ предотвратили готовившееся резонансное преступление, которое в последующем осталось бы нераскрытым в связи с тем, что данная преступная группировка была организована и действовала под руководством сотрудников правоохранительных органов.