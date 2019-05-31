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Сотрудники ГКНБ накрыли ОПГ, состоящую из действующих сотрудников МВД

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- ВБ
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30 мая 2019 года ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Чуйской при передачи обреза гладкоствольного ружья 12 калибра, патронов и подложных государственных номеров области были задержаны оперуполномоченный СКМ ОВД Московского района Чуйской области младший лейтенант милиции К.К. и в г.Бишкек заместитель начальника Службы криминальной милиции (СКМ) ГУВД Чуйской области подполковник милиции К.Р.

При задержании К.К. попытался скрыться с места преступления на своей автомашине марки ВАЗ 2107, в результате чего совершил ДТП с одной из машин группы захвата.

Установлено, что задержанный К.Р. является организатором преступной группировки, которая планировала разбойные вооруженные нападения на частных предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей товаров народного потребления, и на лиц, занимающихся контрабандным ввозом крупной суммы денежных средств из соседних стран (по приблизительным данным, до 5 млн долларов США).

В рамках досудебного производства материалы зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 321 УК КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

ГКНБ предотвратили готовившееся резонансное преступление, которое в последующем осталось бы нераскрытым в связи с тем, что данная преступная группировка была организована и действовала под руководством сотрудников правоохранительных органов.


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URL: https://www.vb.kg/378659
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, нападение, ОПГ, оружие, Кыргызстан
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Комментарии
горожанин
31.05.2019, 15:04

МЭРия, пожалуйста пусть ваша дама, которая  на общественных началах, которая не получает у вас зарплату и которая не только в твиттере но и в жизни ведет себя как нетрезвая мужичка,гнет матерщиной , дымит как паровоз,   больше не выступает от имени мэрии. Вам же позор, она - ваше лицо? Тогда вы приплыли....Неужели такой дефицит кадров?

+1
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Чындык
31.05.2019, 15:37

То есть хотели обокрасть контрабандистов?

Когда проверите имущество депутата ЖК Самаева Урмата, ведь он не малоизвестный контрабандист. Пусть докажет откуда у него дорогой внедорожник, элитные квартиры в Бишкеке,где живет молодая второя жена. Ведь он даже писать толком не умеет.

Помимо этого у него кафе в г Токмок,пункты замены масел, и ещё многое чего нам не извесного. Это все деньги нашего народа награбленное этой преступной группировкой.

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Офицер
31.05.2019, 15:52

Руководство ГУВД Чуйской области надо уволить. Это какое уже подряд громкое ЧП по счёту. А руководство МВД отправить в отставку! Причём незамедлительно.Позорище!

0
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Frunze Citizen
31.05.2019, 16:00
Карма: +62
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 75
Минусов: 13
Комментариев: 42

Съемка конечно суперская 1

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Тетя Сара
31.05.2019, 16:13

Другие издания называют задержанных как Казаковых.То ли сын с отцом в Чуйском УВД, то ли родственники с одной фамилией по отцам  или дядям.

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скафнюк
31.05.2019, 16:31

Офицер

Руководство ГУВД Чуйской области надо уволить. Это какое уже подряд громкое ЧП по счёту. А руководство МВД отправить в отставку! Причём незамедлительно.Позорище!

сейчас офицеров с честью найти невозможно..

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31.05.2019, 16:46

Чындык

То есть хотели обокрасть контрабандистов?

Когда проверите имущество депутата ЖК Самаева Урмата, ведь он не малоизвестный контрабандист. Пусть докажет откуда у него дорогой внедорожник, элитные квартиры в Бишкеке,где живет молодая второя жена. Ведь он даже писать толком не умеет.

Помимо этого у него кафе в г Токмок,пункты замены масел, и ещё многое чего нам не извесного. Это все деньги нашего народа награбленное этой преступной группировкой.

Хлопнули тех ментов,которые хотели грабануть контробандистов,,,недавно начальник токмокской милиции был назначен начальником СКМ чуййской области,в общем расчищает дорогу контробандистам,,,,мафия бессмертна,,,,

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ВЧК
31.05.2019, 17:08

И что теперь? Где простому народу искать защиты в этом государстве (недогосударстве)? В милиции оборотни, в судах оборотни, в правительстве и парламенте сплошное ворьё. Президентам пока они у власти поют дифирамбы, всячески восхваляют. После их бегства-свержения-ухода выясняется, что они воры-бандиты-коррупционеры. Те, кто их вчера восхвалял, начинают так же активно ругать, обличать. Не пора ли честно признать, что эта страна неспособна к самостоятельному существованию? Все лезут во власть с единственной целью - продолжать воровать, грабить страну и народ, продолжая набивать деньгами свои карманы. А народу всё байки рассказывают про Манаса да про то, какая великая нация киргизы.

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кыргыз
31.05.2019, 17:19

Не сомневаюсь что менты сами преступники, крышуют воров за определенную мзду. Почему много домушники в жилмассивах вот эти показатели. Раскрываемость на нуле, народ не обращаются  по кражам, знают что бесполезно. МВД КР сгнившая структура, никакая реформа не поможет кроме полной очистки как в Грузии. 

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ё маё
31.05.2019, 17:33

Позор властьям.

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