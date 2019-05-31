Стоит ли возвращать "сирийцев" в Кыргызстан?

В минувший четверг была проведена встреча по обсуждению проекта о возвращении граждан Кыргызстана, находящихся в сирийских и иракских зонах боевых действий.

Накануне, 30 мая, в Национальной библиотеке им. А. Осмонова представительство Института по освещению войны и мира (IWPR) в Кыргызстане провело обсуждение на тему "Возвращение кыргызстанцев из Сирии и Ирака: преграды и возможности".

Цель мероприятия - определение сложностей и возможных путей репатриации граждан Кыргызской Республики из Сирии и Ирака. Пока речь шла только о женщинах и несовершеннолетних, находящихся в сирийских тюрьмах и зонах боевых действий.

На встрече приняли участие представители госорганов и гражданского общества Кыргызстана.

- Плоскость войны, плоскость конфликтных ситуаций распространилась по Центральной Азии. Люди, выехавшие за пределы страны, были обмануты. Проблема в том, что вместе с ними выехали их семьи, которые попали сейчас в лагеря. Неизвестно, какие будут последствия, если не вернуть их, если мы лишим их гражданства и оставим в лагерях. Это еще более усугубит ситуацию, озлобив людей, которые там останутся, - считает генерал-майор СНБ в отставке Артур Медетбеков.

Не все участники согласились с тем, что кыргызстанцев, оказавшихся в зоне боевых действий, нужно возвращать.

Кандидат политических наук, эксперт Икбол Мисраитов заявил, что по данному вопросу государство и общество стоят перед тяжелой дилеммой.

- Риски слишком велики. Я задаюсь вопросом, почему мы должны их возвращать. Как их реабилитировать. Неужели мы, налогоплательщики, снова будем обеспечивать их реабилитацию. Как работать с детьми, которые видели войну. Не будет ли это означать, что государство обязано в буквальном смысле спасать своих граждан, что составит мнение о вседозволенности действий? - задался он вопросом.

В свою очередь руководитель правозащитного Центра "Кылым Шамы" и одна из инициаторов данной программы Азиза Абдирасулова уточнила, что в военные действия в Сирии были вовлечены граждане более чем 80 стран мира, что делает данную проблему еще более глобальной и актуальной и требует срочного рассмотрения и разрешения.

- Если мы сегодня обсуждаем эту тему – это не значит, что завтра государство начнет их сразу возвращать. Есть семьи, которые отказываются принимать своих членов семьи, но также есть семьи, которые поддерживают связь и хотят вернуть своих родственников, - заявила она.

По официальной информации, количество кыргызстанцев, уехавших в Сирию, составило более 1000 человек. Подтверждена смерть уже около 200 граждан из этого числа, а 50 человек вернулись обратно на родину.

В ходе проходимой практики материал подготовлен студенткой 1 курса КНУ, Дамировой Айгерим.