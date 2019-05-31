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Замначальника ИК-27 уволили из ГСИН за неподобающее поведение

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- ВБ
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Службой внутренних расследований ГСИН КР завершено служебное расследование по факту опубликованного в СМИ видеоролика под заголовком "Сотрудник ГСИН в нетрезвом состоянии угрожает водителю".

В ходе служебного расследования полностью доказана вина заместителя начальника учреждения №27 по воспитательной работе со спецконтингентом майора внутренней службы Азиза Кожокматова, который и был запечатлен в видеоролике.

За дискредитацию звания рядового и начальствующего состава уголовно-исполнительной системы А.Кожокматов освобожден от занимаемой должности и уволен из органов УИС.


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URL: https://www.vb.kg/378661
Теги:
ГСИН, СМИ, нарушения, увольнение
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Комментарии
лучик света
31.05.2019, 17:02

снимающий человек тоже провокатор, в конце ролика сказал что порвет **** ему ))

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