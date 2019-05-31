Замначальника ИК-27 уволили из ГСИН за неподобающее поведение

снимающий человек тоже провокатор, в конце ролика сказал что порвет **** ему ))
Службой внутренних расследований ГСИН КР завершено служебное расследование по факту опубликованного в СМИ видеоролика под заголовком "Сотрудник ГСИН в нетрезвом состоянии угрожает водителю".
В ходе служебного расследования полностью доказана вина заместителя начальника учреждения №27 по воспитательной работе со спецконтингентом майора внутренней службы Азиза Кожокматова, который и был запечатлен в видеоролике.
За дискредитацию звания рядового и начальствующего состава уголовно-исполнительной системы А.Кожокматов освобожден от занимаемой должности и уволен из органов УИС.