Замначальника ИК-27 уволили из ГСИН за неподобающее поведение

Службой внутренних расследований ГСИН КР завершено служебное расследование по факту опубликованного в СМИ видеоролика под заголовком "Сотрудник ГСИН в нетрезвом состоянии угрожает водителю".

В ходе служебного расследования полностью доказана вина заместителя начальника учреждения №27 по воспитательной работе со спецконтингентом майора внутренней службы Азиза Кожокматова, который и был запечатлен в видеоролике.

За дискредитацию звания рядового и начальствующего состава уголовно-исполнительной системы А.Кожокматов освобожден от занимаемой должности и уволен из органов УИС.