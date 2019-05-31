Выставка четырех кыргызских художников "социалистов" открылась в Бишкеке

На прошлой неделе, 24 мая, в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева состоялось открытие выставки "Ретроспектива. Эпоха социализма". Экспозиция собрала ранние работы великих кыргызских художников Усубалиева, Керимбекова, Молдокматова, Кожахметова. Инициатором этого мероприятия выступила семья известного культурного деятеля Кулчоро Керимбекова.

По словам одного из организаторов Татьяны Поповой, идеей выставки является выделение значимости трех великих художников: Керимбекова, Кожахметова и Усубалиева.

- Молодые таланты из Киргизской ССР вместе поступили в Ленинградскую академию художеств и закончили ее в 1953-м году. В это же время там учился четвертый участник сегодняшней выставки - Молдокматов, закончивший академию на 4 года позднее. Но затем он присоединился к трем остальным художникам, - рассказывает Попова.

В рамках экспозиции выставлены пейзажи, портреты, этюды и эскизы, написанные художниками в юношестве. В своих работах они смешали российскую и кыргызскую школу искусства. К слову, среди работ - портреты Исы Ахунбаева, Калыя Молобасанова, Гапара Айтиева и портреты самих художников.

- Их работы и творческий союз смогли воссоздать атмосферу эпохи социализма, что позволило посетителям окунуться в этот замечательный мир искусства 50-х и 60-х годов прошлого столетия, - подчеркнула одна из организаторов.

В качестве специального гостя на выставку была приглашена президент переходного периода Кыргызстана Роза Отунбаева. Она выразила благодарность семьям художников за предоставленную возможность увидеть редкие работы своими глазами.

- Сегодня тот день, когда мы вспоминаем, что у истоков кыргызского искусства стояла эта замечательная четверка, которая получила настоящее классическое образование в Ленинграде. Они приехали обратно на родину с миссией развивать искусство в Кыргызстане. Нынешнее поколение должно гордиться ими и помнить, что эти великие культурные деятели с большим усилием вписали свои имена в историю страны. Я хочу обратиться к художникам всего Кыргызстана. Поработайте с нашими детьми, которые хотят связать себя с искусством! Нужно повышать уровень творчества подрастающего поколения. И я надеюсь, что эта выставка позволит вам это сделать, - отметила Роза Исаковна.

На выставке также представлены академические работы, лирические, морские, индустриальные, городские пейзажи, портреты известных личностей, историко-тематические и графические произведения живописцев.

Важный момент – до сих пор многие из выставленных работ был доступны только близким и родным художников. Сейчас же их могут увидеть и оценить все любители живописи.

Выставка продлится до 30 июля 2019 г.

Как проходило открытие выставки, смотрите в нашем видеосюжете.

В ходе проводимой практики материал подготовлен студенткой 1 курса КНУ, Бекмурза кызы Дианой