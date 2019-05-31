Суд над мэрами. Кулматову отказали в отводе судьи

Бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов во время процесса в Ленинском районном суде заявил отвод председательствующему судье.

Экс-градоначальник, который оказался на скамье подсудимых, не доволен, что его адвокату отказывают в изучении материалов уголовного дела. Суд оставил отвод без удовлетворения.

Тем не менее судья согласился дать время адвокату Сергею Слесареву изучить материалы дела, отложив следующее заседание суда на 7 июня.

Кроме того, еще один подсудимый по этому же делу Сталбек Омурканов обратился с ходатайством перевести его из СИЗО ГКНБ в отделение кардиологии специальной клиники. Сталбек Омурканов уже не первый раз жалуется на состояние здоровья и плохое самочувствие, однако суд отказался исполнить просьбу подсудимого.

Напомним, в Ленинском суде Бишкека проходит слушание дела, которое объединяет несколько эпизодов: строительство школы в Бишкеке, нарушения на заводе "Дастан" и другие. На скамье подсудимых находятся 13 человек, в том числе экс-мэры Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов. Последний, к слову, на днях отметил 51-й день рождения.