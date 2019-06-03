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КТ-Мобайл жить после скандала будет. Правда, недолго...

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- Екатерина Улитина
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Накануне в Жогорку Кенеше решали судьбу государственного мобильного оператора "Салам" от КТ-Мобайл. Компания, которая за свою пятнадцатилетнюю историю не заработала ни сома, а при первой же попытке выйти на рынок попала в центр громкого скандала, уже через несколько месяцев может лишиться единственного актива и всякой надежды на существование.

Такая корова нужна самому?

На заседании депутатской группы в Жогорку Кенеше в пятницу в итоге сошлись во мнении, что Кыргызстану нужен государственный мобильный оператор. И это несмотря на то, что один уже есть – это MegaCom.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который присутствовал на заседании, первым выступил за госуправление в бизнесе.

- Я не верю, что государственные компании не могут быть успешными. Во всем мире имеется множество примеров, когда именно государственные компании ведут дела успешнее, чем частные, - сказал глава правительства, комментируя предложение отдать частоты КТ-Мобайл в частные руки.

Его поддержал депутат Марлен Маматалиев, который заявил, что государство приняло правильное решение оставить у себя частоту, а не продавать ее частникам. Однако он остался недоволен тем, как управляли делами в компании.

Алмазбек Баатырбеков и Гульшат Асылбаева тоже высказались в поддержку проекта. Под конец заседания Алмазбек Баатырбеков и вовсе резюмировал, что с компанией "все хорошо".

Однако никто из участников заседания так и не предоставил экономических расчетов о будущей прибыли компании.

Когда "Салам" не случился

КТ-Мобайл является дочерней организацией госкомпании "КыргызТелеком". Единственный ценный актив дочки - частота 27 мегагерц. Компания ее никогда не использовала, а просто держала у себя. В конце прошлого года ситуацию решили поправить, и начали искать партнера, с которым планировали запустить новый мобильный оператор. Партнером стала компания "Альфа Телеком" торговая марка MegaCom, к слову, тоже полностью государственная компания.

Партнеры договорились, что "Альфа Телеком" сможет пользоваться частотой КТ-Мобайл, а КТ-Мобайл, используя инфраструктуру "Альфа Телекома", выйдет на рынок со своим продуктом "Салам". Но в процессе подготовки что-то пошло не так, и старт "Салама", назначенный на 17 мая, сорвался.

Глава "Альфа Телеком" Акылбек Жамангулов заявил, что не знал о запуске нового мобильного оператора. По сути оказалось, что MegaCom лично взращивает себе конкурента, да еще и платит за это деньги. В КТ-Мобайл заявляют, что это условие обговаривалось с самого начала, и не понимают, почему партнеры потом пошли на попятную.

Может вопрос в деньгах?

Впрочем, скандал разразился вовсе не из-за ссоры двух компаний, а из-за зарплат руководства. Анонимный источник, который так до сих пор и не установлен, выложил в Сеть документ с весьма внушительными цифрами зарплат, которые якобы получают руководители КТ-Мобайл.

Позже Счетная палата провела аудит и частично подтвердила сведения анонимов. Оказалось, что зарплата Эрназара Рысалиева составляет 194,4 тысячи сомов. Но если прибавить премии, которые сотрудники получали ежеквартально, разница может оказаться не такой уж и существенной.

Как выяснилось на заседании депутатской комиссии, для топ-менеджера сотовой компании "это не большой оклад". Глава MegaCom Акылбек Жамангулов, к примеру, зарабатывает чуть более 200 тысяч сомов, руководители О! и Beeline получают еще больше. Вот только все эти компании приносят доход и немалый, в отличие от убыточного КТ-Мобайл.

Впрочем, Эрназар Рысалиев за несколько часов до заседания комиссии вернул все заработанные деньги в кассу компании.

Семейные ценности

Основным предметом обсуждения в этой истории стали семейные отношения, и не чьи-нибудь, а самого премьер-министра. Отец упомянутого Эрназара Рысалиева – Иманкадыр Рысалиев является свояком Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Семейная история чуть не стоила главе кабинета министров кресла. Но в итоге должностей лишились другие. Не только отец и сын Рысалиевы, но и глава аппарата правительства, его заместитель и директор госкомитета информации и связи.

- Я их уволил потому, что они ходили в кабинет к Иманкадыру Рысалиеву и советовались по проекту КТ-Мобайл, - сказал премьер-министр.

До разразившегося скандала Мухаммедкалый Абылгазиев не знал о деятельности родственника, как не догадывался и о том, что Эрназар Рысалиев занимает почетный пост в компании. Во всяком случае, так утверждает сам глава кабмина.

- До 2 мая я не знал об этом. В этот день я его (Эрназара Рысалиева) встретил на собрании и спросил, что он тут делает. Он ответил, что работает. Но даже тогда я не догадывался, что он занимает руководящий пост. К тому же, нет ничего плохого, если молодой специалист с подходящим образованием получает работу, - резюмировал премьер-министр.

Хороший конец?

Исходом истории с КТ-Мобайл остался доволен даже критик правительства в этой ситуации депутат Жанар Акаев. Он похвалил премьер-министра за то, что чиновники "наконец избавились от Иманкадыра Рысалиева, который звонил от имени Абылгазиева и давал указания министрам".

Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал проверить действия родственника.

Хотя, кажется, все остались довольны итогами работы комиссии, дата запуска КТ-Мобайл и условия сотрудничества с Мегакомом так и остались не определенными. Если вопрос с запуском "Салам" не решится в ближайшие месяцы, КТ-Мобайл может окончательно обанкротиться. Единственный ценный актив компании – частоту – заберут и выставят на аукцион, если ее не начнут использовать до 31 декабря 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/378669
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, сотовый оператор, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Марлен Маматалиев, Иманкадыр Рысалиев
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Комментарии
ддт
03.06.2019, 16:57

Зачем нужен еще один госоператор, если уже есть мегаком который помнится то же хотели продать? Никогда госпредприятие не будет работать эффективнее частника, просто надо чьих то сынков и других родственников пристраивать на тепленькие места с космическими зарплатами, блин вообще страх потеряли в убыточном предприятии такие зарплаты установили. Отдайте частоту частнику зарубежному Китай Россия и т д через прозрачный тендер, здоровая конкуренция еще никому не мешала.

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