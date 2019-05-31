Задержан лидер молодежного крыла религиозно-экстремистской организации

24 мая 2019 года оперативниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) МВД КР совместно со следственной службой УВД Первомайского района г.Бишкек проведены следственно-оперативные мероприятия в рамках проводимого досудебного расследования по ст.315 "Изготовление, распространение экстремистских материалов" УК КР.

На основании санкции суда Первомайского района г. Бишкек сотрудниками милиции проведен обыск в доме гражданина М.у.Т 1990 г.р., жителя Ак-Талинского района Нарынской области, являющегося лидером молодежного крыла экстремистской организации "Хизб ут Тахрир ". В ходе обыска жилища подозреваемого лица обнаруженыы и изъяты 4 сотовых телефона, книги на арабском языке, рукописи, ДВД -диски, детали огнестрельного оружия и боеприпасы. В тот же день гражданин М.у.Т был доставлен в г. Бишкек и задержан следственными органами.

Кроме того, 23 мая 2019 года оперативниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия в рамках досудебного расследования по ст.204 (Мошенничество) УК КР. Данный факт ранее был зарегистрирован в ЕРПП. Свердловским УВД г. Бишкек проводилось досудебное производство.

В результате принятых мер сотрудниками милиции на территории Иссы-Кульского района одноименной области задержан гражданин К.А. 1977 г.р., являющийся членом одной из политических партий. Задержанный доставлен в Бишкек и передан Следственной службе УВД Свердловского района.