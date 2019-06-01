Виновного за инцидент на кыргызско-узбекской границе найдут и накажут

Накануне, 31 мая 2019 г. состоялась встреча председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковника Уларбека Шаршеева и заместителя председателя службы – командующего пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан генерал-майора Руслана Мирзаева, сообщает пресс-служба Погранслужбы КР.

Шаршеев и Мирзаев выехали в район инцидента, произошедшего в ночь с 30 на 31 мая.

На месте обсудили складывающуюся обстановку на кыргызско – узбекской границе. С участием руководителей пограничных представительских аппаратов на местах осуществили осмотр места инцидента, договорились провести совместное расследование, по результатам которого привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Сторон.

Руководители пограничных ведомств Сторон подтвердили приверженность строго выполнять определенный Главами государств Кыргызской Республики и Республики Узбекистан курс на поддержание мира и спокойствия на совместно охраняемой Государственной границе, решение возникающих вопросов в духе добрососедства, дружбы, доверия и конструктивного сотрудничества.