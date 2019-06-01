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Виновного за инцидент на кыргызско-узбекской границе найдут и накажут

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- ВБ
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Накануне, 31 мая 2019 г. состоялась встреча председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковника Уларбека Шаршеева и заместителя председателя службы – командующего пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан генерал-майора Руслана Мирзаева, сообщает пресс-служба Погранслужбы КР.

Шаршеев и Мирзаев выехали в район инцидента, произошедшего в ночь с 30 на 31 мая.

На месте обсудили складывающуюся обстановку на кыргызско – узбекской границе. С участием руководителей пограничных представительских аппаратов на местах осуществили осмотр места инцидента, договорились провести совместное расследование, по результатам которого привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Сторон.

Руководители пограничных ведомств Сторон подтвердили приверженность строго выполнять определенный Главами государств Кыргызской Республики и Республики Узбекистан курс на поддержание мира и спокойствия на совместно охраняемой Государственной границе, решение возникающих вопросов в духе добрососедства, дружбы, доверия и конструктивного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/378672
Теги:
Погранслужба, приграничные конфликты, Узбекистан, Кыргызстан
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