Кто позаботился о сиротах и малообеспеченных семьях в преддверии праздника?

Поход в детский развлекательный парк "Мамалак" ТРЦ "Дордой Плаза" стал для них, пожалуй, одним из самых ярких и радостных событий.

В преддверии Дня защиты детей "Дордой Плаза" устроила праздник для ста ребятишек из малообеспеченных семей Свердловского района Бишкека. Целый день дети могли развлекаться на всех игровых площадках и кататься на любых аттракционах абсолютно бесплатно. Праздник завершился вручением подарков от районной администрации.

Устраивать день открытых дверей в "Дордой Плазе" стало доброй традицией. Детский развлекательный центр "Мамалак" радует маленьких гостей бесплатными развлечениями не только 1 июня, но и по другим праздничным датам.

- Мы сотрудничаем со всеми организациями, расположенными в нашем районе. Хороший пример такого сотрудничества – это ТЦ "Дордой Плаза", с которым сегодня мы устроили совместный праздник для детей. В прошлые годы мы проводили такие же мероприятия в других детских центрах. Иногда приходилось оплачивать половину стоимости, с администрацией этого центра договорились о полной спонсорской поддержке, - рассказала VB.KG начальник управления соцразвития Свердловского района Жамиля Джунусалиева.

По ее словам, всего перед Международным днем защиты детей администрация столицы организует 41 мероприятие для 5 тысяч маленьких жителей Свердловского района.

- Вы можете посмотреть сами, здесь нет случайных людей. Мы пригласили малышей, оставшихся сиротами после апрельской революции, детей из малообеспеченных семей и малышей из многодетных семей. Одним словом тех, чьи родители не могут себе позволить оплатить вход в современный развлекательный центр, - подчеркнула Джунусалиева.

Родители в интервью VB.KG отметили, что администрация района и бизнесмены устроили праздник для детей не просто для галочки, чтобы отчитаться о проделанной работе перед начальством, а позаботились, чтобы малыши запомнили этот день надолго, и получили самые яркие и приятные впечатления.

- Когда нам позвонили из администрации и пригласили на мероприятие, мы даже не ожидали, что нас приведут в этот детский центр. Мы приятно удивлены! Ведь здесь столько развлечений для детей и интересных аттракционов. Детям очень нравится! – поделилась впечатлениями многодетная мама Зарина Ушурупова.

Детский парк развлечений "Мамалак" по праву может считаться одним из самых современных в Бишкеке центров отдыха для маленьких бишкекчан и гостей столицы. Каждый ребенок найдет здесь для себя развлечение по вкусу: тарзанки, канатная дорога, огромный вулкан и резиновые горки, сухой бассейн с разноцветными шариками и полоса препятствий, семиуровневый городок и лабиринт для любителей испытать свою ловкость и силу, а также захватывающие горки разной высоты и формы. Для самых маленьких предусмотрена отдельная площадка, где они могут спокойно играть, без риска, что на них в пылу игры, случайно наскочат дети старшего возраста.

Еще на стадии строительства парка развлечений администрация постаралась учесть интересы и потребности всех гостей. Специально приглашенные специалисты из Москвы помогли разбить площадь на зоны таким образом, чтобы дети разных возрастов не мешали друг другу, и при этом им не было тесно или скучно.

Для ребят с особыми потребностями также созданы условия для комфортного и безопасного веселого отдыха. Большое внимание уделили безопасности – на территории центра не найти острых углов, металлических предметов и дешевых материалов. За исправностью аттракционов и чистотой постоянно следит администрация парка.

Кроме того, сотрудники "Мамалака" постоянно присматривают за ребятами и, в случае необходимости, готовы прийти на помощь. Все они прошли специальный курс подготовки, где их научили правильно контактировать с детьми и обеспечивать их безопасность. Помимо прочего на территории площадки работает несколько камер видеонаблюдения. Сотрудники следят за происходящим не только находясь непосредственно в зале, но "наблюдательного компьютерного центра".

Не забыли организаторы парка отдыха и о взрослых, которые приводят сюда своих детей. Сопровождающие могут попасть в любой уголок парка (хотя иногда это не просто, и взрослому человеку приходится нагибаться и приседать), чтобы помочь ребенку в игре или найти потерявшегося из виду непоседу. Кроме того, для родителей на территории площадки работает бесплатный вай-фай, расставлены удобные пуфы и диваны для отдыха.

Предусмотрела администрация и "творческую зону" - где ребята могут построить замок из конструктора, рисовать и раскрашивать картинки вместе со взрослыми или самостоятельно, поиграть с игрушками.

Да и любители компьютерных игр и электронных автоматов останутся довольны большим выбором развлечений на любой вкус.

- Мы очень благодарны администрации района и торговому центру за праздник, который они устроили для наших детей, - поделилась впечатлениями еще одна мама Махабат Атамбаева.

Кстати, в "Дордой Плазе-2" праздник детства продолжится и 1 июня. В этот день для детей пройдут бесплатные мастер-классы по химии и творческому развитию. Сначала ребята примут участие в увлекательных экспериментах с кинетическим песком, научатся делать искусственный снег и пушистую пенку. А потом вместе с инструкторами своими руками будут создавать открытки и блокноты. Участие в мастер-классах бесплатное для всех детей.