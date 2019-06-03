Выборы-2020: Партии в последний раз могут обсудить поправки в закон

Сегодня, 3 июня, в 10.00 часов в зале заседаний Жогорку Кенеша начнутся парламентские слушания по обсуждению законопроектов, направленных на совершенствование избирательного законодательства. Об этом сообщается на сайте Жогорку Кенеша КР.

В итоговых перед принятием поправок обсуждениях могли принять участие все заинтересованные лица - члены партий, представители НПО и другие. Правда, количество мест, как обычно, ограничено. И не факт, что мнения участников слушаний будут учтены.

Естественно ожидается участие депутатов Жогорку Кенеша, представителей правительства, государственных органов.

На повестке дня ряд законопроектов о внесении изменений в конституционный закон КР "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", "О выборах депутатов местных кенешей", "О референдуме Кыргызской Республики", "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", "О местном самоуправлении", "О статусе депутатов местных кенешей", "О статусе столицы", "О статусе города Ош".

Законопроекты инициированы депутатами Жогорку Кенеша А.М. Эргешовым, Н.К. Алимбековым, А.И. Кулбараковым, У.Т. Кыдыралиевым, У.О. Самаевым, У.Б. Примовым, А.С. Токторовым, Т.И. Икрамовым Т.Т. Мамытовым, Т.У. Жоробековым, Д.Г. Торокуловым, А.М. Нурбаевым, А.Ж. Исмаиловой, Б.К. Райымкуловым, А.Т. Алтыбаевой, К.Ж. Рыспаевым, Т.Г. Тиллаевым, Б.С. Турусбековым, А.К. Касымалиевой, И.Ш. Омуркуловым, А.Б. Баатырбековым,М.Э. Мавляновой, А.А. Алтынбековым, О.М. Бакировым,Ж.К. Турускуловым, Д.Д. Бекешев. Основной целью этих поправок является реализация задач Стратегии совершенствования законодательства КР о выборах на 2018-2020 годы, которая принята на VII заседании Национального совета по устойчивому развитию КР 13 августа 2018 года.

К примеру, законопроект депутата Дастана Бекешева направлен на стимулирование политических партий или кандидатов в президенты адаптировать агитационные материалы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предлагается норма, согласно которой будет производиться вычет из избирательного залога в размере 10% на изготовление агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил сам Бекешев на своей странице в Твиттер, после принятия всех перечисленных проектов законов менять их до выборов будет нельзя. То есть, как заявил нардеп, "другие варианты выборов депутатов (через региональные списки, персональное голосование) будут поставлены на паузу". Речь, по всей видимости, идет о поправках Исхака Масалиева и Бакыта Торобаева. Последний, к слову, также предлагает проводить агитацию партий преимущественно на государственных телеканалах, а самим партиям запретить в период предвыборной гонки проводить концерты с участием звезд, мол, не все политики могут себе это позволить.

Для справки:

Изменения в выборное законодательство Жогорку Кенеш должен принять за год до проведения самих выборов. Чтобы все кандидаты в депутаты парламента могли полноценно ознакомиться с новыми правилами "игры".