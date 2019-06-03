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Правительство Кыргызстана запретило работы по изучению и разработке урана

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому до законодательного урегулирования, во исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Кыргызской Республики" от 2 мая 2019 года № 3027-VI, запрещается проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для целей геологического изучения и разработки радиоактивных элементов (урана), сообщает пресс-служба правительства.

Запрет не распространяется на деятельность по рекультивации хвостохранилищ и горных отвалов радиоактивных элементов (урана).

Как долго продлится этот запрет, какие у него экономические риски, что будет с лицензиями, которые уже выданы, и где уже ведется разработка и вложены деньги, не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/378680
Теги:
горнодобывающий сектор, правительство, экономика, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
Сфинкс
03.06.2019, 09:19

Наконец то пришел истинный патриот, который думает и болеет о стране. Глава государство сделал все, чтобы добыча урана было закрыто, все то что Атамбаев в целях обогащения продавал лицензии на право и на лево  закончено. 

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Жалоба модератору
Чынгыз
03.06.2019, 09:24

хорошая новость,, правильное решение,,народ услышан

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Жалоба модератору
Гражданин
03.06.2019, 10:35

Теперь кто вкладывал в этот бизнес свои деньги может подаст в суд на правительство. И вряд ли наша страна выиграет это дело. Короче как всегда бардак. Бегают решать проблему после обеда. Надо заранее запретить а не сидеть до последнего. Кто выдавал разрешение с него и спрашивать надо.

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