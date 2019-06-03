Правительство Кыргызстана запретило работы по изучению и разработке урана

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому до законодательного урегулирования, во исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Кыргызской Республики" от 2 мая 2019 года № 3027-VI, запрещается проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для целей геологического изучения и разработки радиоактивных элементов (урана), сообщает пресс-служба правительства.

Запрет не распространяется на деятельность по рекультивации хвостохранилищ и горных отвалов радиоактивных элементов (урана).

Как долго продлится этот запрет, какие у него экономические риски, что будет с лицензиями, которые уже выданы, и где уже ведется разработка и вложены деньги, не сообщается.