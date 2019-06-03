Средства для скрытной прослушки и видеосъемки изъяли сотрудники ГКНБ

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов реализации на территории КР специальных технических средств (далее СТС), предназначенных для негласного получения информации и скрытного наблюдения, выявлены лица, причастные к незаконной реализации СТС.

Установлено, что на одном из сайтов было размещено объявление о продаже СТС для скрытой аудио- и видеосъемки.

Согласно санкции суда проведен обыск по адресу жительства рекламодателя, в результате чего были обнаружены и изъяты СТС.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признаку преступления, предусмотренного ст. 252 (Незаконное производство и оборот специальных технических средств) УК Кыргызской Республики.В настоящее время ведется следствие.