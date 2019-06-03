Придет ли кто-нибудь на митинг Риты Карасартовой?

Несмотря на запрет мэрии, активисты планируют провести митинг против коррупции на центральной площади Ала-Тоо. Об этом в социальных сетях написала активистка Рита Карасартова.

В пятницу начался сбор подписей под письмом, адресованным президенту. В нем активисты просят Сооронбая Жээнбекова прекратить практику, которая, по их мнению, имитирует борьбу с коррупцией.

Подписи принимают онлайн и через социальную сеть Facebook. Пока петицию подписали чуть более 600 пользователей интернета.

Отметим, Первомайский суд Бишкека запретил проведение мирных собраний на центральных улицах города с 1 по 20 июня в связи с подготовкой столицы к саммиту ШОС, который пройдет 13-16 июня.

Несмотря на запрет, активисты приняли решение выйти на митинг. Он должен начаться в 10 часов утра, однако пока на площади Ала-Тоо скопления людей не наблюдается .