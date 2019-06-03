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Придет ли кто-нибудь на митинг Риты Карасартовой?

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- Екатерина Улитина
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Несмотря на запрет мэрии, активисты планируют провести митинг против коррупции на центральной площади Ала-Тоо. Об этом в социальных сетях написала активистка Рита Карасартова.

В пятницу начался сбор подписей под письмом, адресованным президенту. В нем активисты просят Сооронбая Жээнбекова прекратить практику, которая, по их мнению, имитирует борьбу с коррупцией.

Подписи принимают онлайн и через социальную сеть Facebook. Пока петицию подписали чуть более 600 пользователей интернета.

Отметим, Первомайский суд Бишкека запретил проведение мирных собраний на центральных улицах города с 1 по 20 июня в связи с подготовкой столицы к саммиту ШОС, который пройдет 13-16 июня.

Несмотря на запрет, активисты приняли решение выйти на митинг. Он должен начаться в 10 часов утра, однако пока на площади Ала-Тоо скопления людей не наблюдается .


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URL: https://www.vb.kg/378683
Теги:
коррупция, митинг, суд, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Рита Карасартова, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Абрек
03.06.2019, 10:08

Придут только с бирж труда.. не бесплатно конечно.

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Манас
03.06.2019, 10:09

очередные митинги от Карасартовой...интересно кто её спонсор 

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Вердикт
03.06.2019, 10:09

Сборище западных агентов, их никакая власть не устроит, им нужен только Хаус. Например с ЛГТБ сообществом. раньше я их уважал а теперь когда понял, что они только марионетки в чужих грязных делах то я перестал их уважать.

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скафнюк
03.06.2019, 10:33

тема хорошая и нужная..но именно из-за карасартовой я бы не пошел..

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Гражданин
03.06.2019, 10:39

Вот работа для гкнб.

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