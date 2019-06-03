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Девушка сорвалась с третьего этажа, спасаясь от насильника

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- Екатерина Улитина
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Девушка 1988 года рождения сорвалась с третьего этажа многоэтажки в Бишкеке и получила тяжелые травмы. Несчастный случай произошел, когда она, спасаясь от насильника, пыталась сбежать из квартиры по водосточной трубе. Об этом случае рассказали в аппарате Омбудсмена.

За помощью к Омбудсмену обратился отец пострадавшей девушки. Мужчина уверен, что следователь Свердловского РОВД не принимает всерьез доводы его дочери и не верит ей. Мужчина, которого она обвиняет в попытке изнасилования, проходит по делу в качестве свидетеля.

- Из обращения следует, что 2 мая 2019 г. гражданин М.Э. 1982 г.р. совершил попытку изнасилования дочери заявителя (гр-ки С.С. 1988 г.р.), которая, спасаясь от насильника, пыталась спуститься с балкона 3-го этажа по водосточной трубе и сорвалась с нее, в результате чего получила множественные травмы: тупую травму груди и живота, закрытый перелом правой бедренной кости со смещением и открытый компрессионный перелом левой пяточной кости, - сообщается в сообщении аппарата Омбудсмена.

Пострадавшая написала заявление в Октябрьский РОВД, оно было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков. Позже дело передали в Свердловское РОВД. Однако следователь допросил гражданина М.Э. лишь в качестве свидетеля.

- Кроме того заявитель высказал опасения, что у обвиняемого М.Э. была и есть до настоящего времени возможность самостоятельно, а также с помощью своих родственников и знакомых воспрепятствовать объективному, справедливому, законному расследованию дела о покушении на изнасилование. Подтверждением этого, по мнению заявителя, являются волокита и затягивание ведения досудебной проверки со стороны следователей СС Свердловского РУВД г. Бишкек, - сообщает аппарат Омбудсмена.

Сотрудники аппарата Омбудсмена обратились в Генеральную прокуратуру и к руководству МВД с просьбой взять на контроль это дело, чтобы обеспечить справедливое и объективное расследование дела.


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URL: https://www.vb.kg/378687
Теги:
Генеральная прокуратура, изнасилование, омбудсмен, Кыргызстан
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Комментарии
скафнюк
03.06.2019, 12:52

самый первый вопрос приходит о том как она оказалась в этой квартире с подозреваемым..женщине 31..не школьница и даже не студентка..взрослая женщина

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Гражданин
03.06.2019, 13:08

скафнюк

самый первый вопрос приходит о том как она оказалась в этой квартире с подозреваемым..женщине 31..не школьница и даже не студентка..взрослая женщина

я тоже сразу так подумал. Вот у меня не может ж без причины дома появиться красотка допустим на балконе или в кровати. КАК ОНА ТАМ ОКАЗАЛОСЬ?

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