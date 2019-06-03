Налоговая решила бороться с контрабандой на границе с помощью информаторов

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики запустила "горячую линию" для приема обращений и информации от граждан по вопросу пресечения незаконного ввоза товаров и горюче-смазочных материалов на территорию Кыргызской Республики из стран-членов ЕАЭС.

Граждане могут обращаться по номеру действующего телефона доверия (0312)61-31-89, или на мобильный номер по WhatsApp (0779)61-31-89.

По WhatsApp граждане могут сообщать об имеющихся фактах нарушения требований при перемещении товаров и горюче-смазочных материалов через кыргызско-казахстанский участок государственной границы КР.

Сообщения принимаются круглосуточно. В соответствии с утвержденным графиком рабочего времени налоговой службы, обращения заявителей принимают дежурные сотрудники с 9.00 до 18.00 часов с обеденным перерывом с 12.30 до 13.30 часов. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни фиксация звонков по телефону "горячей линии" осуществляется при помощи записи на автоответчик.

По всем остальным вопросам налогообложения и деятельности налоговой службы налогоплательщики могут обращаться в местные налоговые органы или в Call-центр ГНС по номеру 1240.