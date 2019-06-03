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Налоговая решила бороться с контрабандой на границе с помощью информаторов

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- ВБ
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Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики запустила "горячую линию" для приема обращений и информации от граждан по вопросу пресечения незаконного ввоза товаров и горюче-смазочных материалов на территорию Кыргызской Республики из стран-членов ЕАЭС.

Граждане могут обращаться по номеру действующего телефона доверия (0312)61-31-89, или на мобильный номер по WhatsApp (0779)61-31-89.

По WhatsApp граждане могут сообщать об имеющихся фактах нарушения требований при перемещении товаров и горюче-смазочных материалов через кыргызско-казахстанский участок государственной границы КР.

Сообщения принимаются круглосуточно. В соответствии с утвержденным графиком рабочего времени налоговой службы, обращения заявителей принимают дежурные сотрудники с 9.00 до 18.00 часов с обеденным перерывом с 12.30 до 13.30 часов. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни фиксация звонков по телефону "горячей линии" осуществляется при помощи записи на автоответчик.

По всем остальным вопросам налогообложения и деятельности налоговой службы налогоплательщики могут обращаться в местные налоговые органы или в Call-центр ГНС по номеру 1240.


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URL: https://www.vb.kg/378690
Теги:
ГНС, граница, ГСМ, контрабанда, налоги
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Комментарии
Гражданин
03.06.2019, 15:48

Зачем народу стучать на них. Они ж продают бензин по лешевле чем азс. Стучать могут только у кого имеется азс. У них бензин дорогой российский

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