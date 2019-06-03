Подростков подозревают в угоне автомобиля

В Управление внутренних дел Ленинского района г.Бишкек обратились жители столицы К.Н. и М.А. и попросили принять меры в отношении малознакомого парня, который войдя к ним в доверие, обманным путем завладел автомобилями, после чего крылся в неизвестном направлении.

Так, 13 мая 2019 года на пересечении улиц Бакаева-Гагарина г.Бишкек малознакомый парень по имени "Аман" войдя в доверие к гражданину К.Н. обманным путем под предлогом "VIP-таксиста" взял в аренду автомашину марки "Hyundai Avante" 2012 года выпуска, после чего продал данную автомашину третьим лицам за 5000 долларов США и скрылся в неизвестном направлении. Тем самым причинил значительный материальный ущерб гражданину К.Н. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек и начато досудебное производство по ст. 204 УК Кыргызской Республики.

Далее, 14 мая 2019 года на пересечении улиц Тыналиева-Ахунбаева г.Бишкек малознакомый парень по имени "Аман", войдя в доверие к гражданке М.А., обманным путем под предлогом купить автомашину марки "Lexus-470" и оценив за 17500 долларов США, завладел данной автомашиной, после чего продал третьим лицам за 11500 долларов США и скрылся в неизвестном направлении. Тем самым причинил значительный материальный ущерб гражданке М.А. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек и начато досудебное производство по ст. 204 УК Кыргызской Республики.

В ходе проведении комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками второго отдела городской милиции УВД Ленинского района г.Бишкек за совершение вышеуказанных преступлений был задержан и доставлен в Следственную службу УВД Ленинского района г.Бишкек подозреваемый Б.Э., 1993 года рождения. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В данное время проводятся следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности задержанного к аналогичным преступлениям совершенных на территории столицы.

По другому эпизоду 30 мая 2019 года в ОВД Московского района с письменным заявлением обратился житель села Беловодска 43-летний гр.К.Ж. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 29 на 30 мая 2019 года со

двора дома в одной из улиц села Беловодск угнали автомашину марки "Хонда-Одиссей" черного цвета.

Данный факт был зарегистрирован АИС ЕРПП. Следственной службой были даны следственные поручения необходимым службам.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Московского района по горячим следам были установлены и задержаны несовершеннолетние подозреваемые, такие как: 17-летний гр.Т.Н. и 16-летний гр.Э.А. оба жители Московского района Чуйской области. Несовершеннолетние были доставлены в ОВД района и переданы следственным органам. По материалу досудебного производства следственные мероприятия продолжается.