МВД начало расследование причин взрыва в Бишкеке

Министерство внутренних дел начало досудебную проверку по факту взрыва оборудования "Кыргыз Темир Жолу". Об этом VB.KG сообщили в Министерстве внутренних дел.

- Вызов поступил в 9.23, немедленно на место выехала группа органов внутренних дел по железнодорожному транспорту. Кроме того, там работали сотрудники МЧС, Госэкотехинспекции и "Скорая". По предварительным данным, взорвалась 40-тонная емкость для нагрева воды. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, назначено проведение необходимых экспертиз для установления причин произошедшего, - рассказали в МВД.

Кроме того в причинах ЧП разбирается комиссия госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу", на балансе которой числится вышедшее из строя оборудование.

Напомним, взрыв прогремел в Бишкеке около 9 часов утра на пересечение улиц Льва Толстого и Панфилова. В результате инцидента травмы получили 4 сотрудника "Кыргыз Темир Жолу". Трое госпитализированы в 4 городскую больницу, еще один пострадавший проходит лечение в отделение нейрохирургии Национального госпиталя.