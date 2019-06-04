Азиз Суракматов: Бишкеку нужен инвестиционный совет

Накануне мэр Азиз Суракматов традиционно встретился с руководителями служб и подразделений муниципалитета. Участники планёрки детально рассмотрели три важных для жизнедеятельности города вопроса: презентацию инвестиционно-экономического паспорта Бишкека, проделанную работу управления муниципального имущества за прошлый год и первый квартал текущего года, и информацию о проведённом трехмесячнике по санитарной очистке города.

С презентацией инвестиционно-экономического паспорта Бишкека выступил директор департамента экономики и инвестиций Медербек Алиев. По его словам, 38% прямых инвестиций, поступающих в Бишкек, приходится на Китай, а 19% на Россию, доля других стран составляет 21,1%. По секторам приток инвестиций выглядит так: 41 % на обрабатывающее производство, финансы –19 %.

Приоритетными секторами экономики в столице являются: обработка сельхозпродукции, легкая промышленность, сфера услуг, туризм, информационные технологии, строительство и недвижимость.

С отчетом о проделанной работе управлением муниципального имущества выступил временно исполняющий обязанности начальника Болот Бейшеев. На сегодня государственные акты бессрочного пользования оформлены на 90 средних общеобразовательных учреждений, 58 детских садов и 64 объекта здравоохранения. Проведена инвентаризация 109 школ и 84 детских сада. На конкурс выставлено 74 объекта, и договор аренды продлен по 57 объектам.

О результатах трехмесячника по санитарной очистке отчитался начальник санитарно-экологической инспекции Керимбай Чойбеков. В период со 2 марта по 25 мая проведено 9 масштабных субботников, в которых участие приняли 120 тысяч 168 активных горожан из 1 тысячи 852 организаций и учреждений. В итоге посажено 5 тысяч 149 молодых деревьев. Рекордное количество участников зарегистрировано на субботнике 16 марта, тогда убирать город вышли 47 тысяч 519 человек.

Мэр Бишкека выступил с предложением о создании городского инвестиционного совета, куда вошли бы 25 крупных компаний, осуществляющих свою деятельность именно на территории Бишкека. Департаменту экономики и инвестиций поручено определить компании для дальнейшей работы с ними. Также градоначальник сказал о необходимости усилить работу управления муниципальным имуществом в части оформления имущества в собственность города.