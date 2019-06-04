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Главу секретной службы МВД обвинили в незаконном распределении квартир

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- Бакыт Стамов
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В МВД начато служебное расследование по вопросу незаконного распределения квартир сотрудникам милиции. Такое поручение дал глава ведомства Кашкар Джунушалиев. Соответствующий документ опубликовала на своей странице в соцсети активистка и журналист Канышай Мамыркулова.

Из этого письма выходит, что ряд сотрудников МВД, которые не стали называть своих имен, жалуются на главу 7-го управления МВД Рейну Сайнакулову, которая, по их словам, незаконно распределила квартиры.

"Заслуженные работники МВД, которые по 20 лет проработали в милиции, остались в стороне. Вместо них квартиры получили люди, стаж которых и 5 лет не наберется. Говорят, что они заплатили за это по 2 тысячи долларов. Надеемся, что вы изучите этот вопрос и не оставите без внимания жалобу сотрудников МВД", - говорится в обращении.

Пресс-служба МВД, куда редакция VB.KG обратилась за разъяснениями, пока не доступна для комментариев.

Напомним, экс-начальник 9-го управления ГКНБ Дамир Мусакеев был осужден на 5 лет заключения по обвинению в незаконном распределении служебных квартир.

7-е управление МВД называют секретным. Оно занимается сбором информации на граждан, которые интересны властям, поиском компромата. Именно этому управлению позволено в своей деятельности использовать видеозапись и аудиозапись для сбора оперативной информации.


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URL: https://www.vb.kg/378844
Теги:
коррупция, Кыргызстан, следствие, незаконная выдача квартир, Дамир Мусакеев, МВД, Кашкар Джунушалиев
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