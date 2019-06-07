В КР мало воды. Энергетики готовятся к дефициту?

В Кыргызстане вновь начался цикл маловодья. В связи с этим республика в этом году не будет экспортировать электроэнергию в другие страны. Какие еще меры будут предприняты, VB.KG рассказал начальник управления генерации и передачи электроэнергии Национального энергохолдинга Талайбек Байгазиев.

- Действительно, Кыргызстан вступает в цикл маловодья. Сейчас с правительством прорабатываются вопросы прохождения отопительного сезона в сложившихся условиях. В этом году мы не планируем закупать электроэнергию в других странах. Однако будет увеличена генерация электроэнергии на ТЭЦ Бишкека, кроме того в этом году прекращен экспорт электроэнергии. Но в следующем году, если период маловодья продолжится, возможно придется закупать электроэнергию у соседей, - прокомментировал Талайбек Байгазиев.

Он отметил, что для населения никаких ограничений в потреблении электроэнергии не будет.

Глава комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу Кожобек Рыспаев в комментарии VB.KG отметил, что у населения нет причин для беспокойства и дефицита электроэнергии в зимний период не будет и быть не может.

- У депутатов к энергетикам целый список вопросов. Куда уходят собранные ими деньги? Куда уходит электроэнергия? К нам в мае приходили и просили подключить новые объекты. Мы не разрешили. Думаете, они не подключены к электроэнергии? Их все-равно подключили и энергетики сами скрывают данные и говорят о дефиците, – прокомментировал Кожобек Рыспаев.

Отметим, в Кыргызстане более 80% электроэнергии генерируется на гидроэлектростанциях. Приточность рек и заполняемость водохранилищ являются одними из факторов работы энергосистемы. На сегодняшний день в главном резервуаре республики – Токтогульском водохранилище накоплено 14 млрд кубометров воды. Ровно год назад там было почти на 1,5 млрд кубометров больше – 15,4 млрд. К осени энергетики рассчитывают, что в Токтогулке будет не менее 17 млрд кубометров воды.