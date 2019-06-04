Сто тысяч тонн мусора вывезли с территории близ центрального рынка Оша

Мэрия города Ош 4 июня организовала вывоз мусора с территории между центральным рынком и бывшим убойным цехом на окраине рынка.

В результате мероприятия в работах задействованы порядка 11 единиц спецтехники, которые вывезли более 100 тонн мусора.

Отмечается, что некоторые несознательные жители во избежание оплаты за вывоз мусора выбрасывают его в бесхозных местах, в частности это жители частного сектора МТУ "Сулайман-Тоо" и "Манас-Ата", на границе территорий которых и расположен центральный рынок.

Мэрия города Ош с целью обеспечения чистоты и соблюдения санитарных норм призывает жителей оказать содействие в соблюдении чистоты и порядка.

В случае нарушения будут применены штрафные санкции согласно Кодексу КР о нарушениях.