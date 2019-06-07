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Дело ТЭЦ: Обвиняемым продлили срок содержания под стражей до 12 августа

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- Оксана Гут
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Накануне Свердловский районный суд по делу о модернизации ТЭЦ продлил срок содержания под стражей бывших высокопоставленных чиновников до 12 августа. Председательствующая судья по делу Инара Гилязетдинова отказала в ходатайстве адвокатов обвиняемых об изменении меры пресечения своим подзащитным.

Все обвиняемые "сидят" уже больше года. По словам адвоката бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбека Токтакунова, часть 5 ст. 293 УПК, подлежащая применению в случае продления срока ареста, неконституционна, так как она позволяет продлевать арест до бесконечности.

- Данная норма противоречит праву на свободу и личную неприкосновенность, гарантированную Конституцией, по следующим двум причинам: законом не определено, что значит "в исключительных случаях", а значит любой случай может быть субъективно истолкован обвинением и судом, как исключительный. Также законом не ограничивается время содержания под стражей во время судебного разбирательства, а значит обвиняемый может содержаться в заключении неопределённо долгий срок, хоть десять лет, - написал адвокат на своей странице в Facebook.

Поэтому, сообщил Токтакунов, он ходатайствовал о направлении судом запроса в Конституционную палату о конституционности части 5 ст. 293 УПК КР.

- В случае направления запроса дело приостанавливается, а обвиняемые, уже просидевшие под стражей в течении года, освобождаются, - подчеркнул он.

Напомним, на скамье подсудимых по скандальному делу о модернизации ТЭЦ находятся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, экс-руководители ОАО "Электрические станции" Айбек Калиев, Салайдин Авазов и Жолдошбек Назаров и под домашним арестом экс-министр финансов Ольга Лаврова.


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URL: https://www.vb.kg/378858
Теги:
Жанторо Сатыбалдиев, Нурбек Токтакунов, Ольга Лаврова, Сапар Исаков, Конституционная палата, ТЭЦ, коррупция, суд, Бишкек, Кыргызстан, скандал
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