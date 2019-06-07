Зарылбек Рысалиев на допросе в МВД по делу Азиза Батукаева

Экс-начальник ГСИН КР находится в следственном управлении уже четвертый час

Экс-министр внутренних дел, бывший начальник Государственной службы исполнения наказаний КР Зарылбек Рысалиев находится на допросе в МВД по делу незаконного освобождения Азиза Батукаева. Эту информацию VB.KG подтвердили собственные источники.

Рысалиев был вызван на допрос в следственное управление ведомства сегодня, 7 июня, к 10.00 часам.

К слову, официальные органы то, что Зарылбек Рысалиев находится на допросе пока не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, Зарылбек Рысалиев в 2013 года, когда был освобожден криминальный авторитет Азиз Батукаев якобы по причине неизлечимой болезни, занимал должность главы Государственной службы исполнения наказаний КР.

На днях в интервью одной из местных газет он заявил, что готов давать показания, готов сотрудничать со следствием, так как виновный должен понести наказание. "Пускай назовут имена виновных, пускай даже мое или других… Правда должна раскрыться", цитирует слова Рысалиева "Кабар Инфо".

Стоит отметить, что Зарылбека Рысалиева вызывают на допрос по этому делу во второй раз.

Ранее были задержаны экс-генпрокурор Аида Салянова, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, экс-спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, бывшая глава Минздрава Динара Сагинбаева и другие.