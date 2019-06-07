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Задержанного врача, ставившего диагноз Батукаеву, перевели в больницу

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- Бакыт Стамов
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Врач-онколог Эмиль Макимбетов, задержанный по уголовному делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, проходит лечение в колонии № 47. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, неделю назад его перевели из СИЗО-1 в тюремную больницу.

- Ранее он жаловался на больное сердце, но врачи ничего серьезного и критического не обнаружили. Небольшое недомогание в области сердца. Сейчас состояние его стабильное, - пояснила она.

Напомним, в начале мая этого года были арестованы врачи, которые ставили диагноз о смертельной болезни криминальному авторитету Азизу Батукаеву. Один из задержанных - известный онколог, работающий в детском отделении Центра онкологии и гематологии Эмиль Макимбетов.

В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны. В 2019 году расследование возобновили. По данному делу задержаны медики, экс-советник ГСИН, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и экс-генпрокурор Аида Салянова.


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URL: https://www.vb.kg/378870
Теги:
ГСИН, задержание, онкология, Бишкек, Кыргызстан, больница, Элеонора Сабатарова, Азиз Батукаев
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