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Гульзат Мамытбек дает свой первый концерт "Я номер один"

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- Бакыт Стамов
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Активистка, общественный деятель, сторонница сайентологической церкви и теперь уже певица Гульзат Мамытбек проводит свой первый сольный концерт в Бишкеке. Об этом редакции VB.KG сообщили ее представители.

По их данным, концерт под названием "Я номер один" пройдет 30 июня.

- Целью концерта является пробудить в молодежи стремление сделать Кыргызстан номером один в мире, - пояснили сторонники Мамытбек.

Напомним, ранее активистка и певица Гульзат Мамытбек выпустила свой первый клип на песню "Мой кыргыз" в собственном исполнении, в котором она призвала кыргызстанцев пробудиться.


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URL: https://www.vb.kg/378890
Теги:
концерт, Бишкек, Кыргызстан, активисты, Гульзат Мамытбек
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