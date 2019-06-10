Гульзат Мамытбек дает свой первый концерт "Я номер один"

Активистка, общественный деятель, сторонница сайентологической церкви и теперь уже певица Гульзат Мамытбек проводит свой первый сольный концерт в Бишкеке. Об этом редакции VB.KG сообщили ее представители.

По их данным, концерт под названием "Я номер один" пройдет 30 июня.

- Целью концерта является пробудить в молодежи стремление сделать Кыргызстан номером один в мире, - пояснили сторонники Мамытбек.

Напомним, ранее активистка и певица Гульзат Мамытбек выпустила свой первый клип на песню "Мой кыргыз" в собственном исполнении, в котором она призвала кыргызстанцев пробудиться.