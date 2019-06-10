В горах Нарынской области чабаны попали в буран

5 чабанов из села Туз Кочкорского района Нарынской области 8 июня 2019 года при перегоне скота заблудились на горном перевале Конок из-за начавшегося сильного бурана и тумана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

У одного из пастухов 1968 года рождения поднялось высокое давление. В результате чего он умер.

Кроме этого, 30 баранов, 3 лошади и 1 осел упали с обрыва.

На следующий день родственники пастухов обратились за помощью в соответствующие органы. Сразу же на место проишествия были доставлены спасатели МЧС и медицинские работники. В итоге покойный пастух был передан родным, а остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние их стабильное.