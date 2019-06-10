Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В горах Нарынской области чабаны попали в буран

137  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

5 чабанов из села Туз Кочкорского района Нарынской области 8 июня 2019 года при перегоне скота заблудились на горном перевале Конок из-за начавшегося сильного бурана и тумана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

У одного из пастухов 1968 года рождения поднялось высокое давление. В результате чего он умер.

Кроме этого, 30 баранов, 3 лошади и 1 осел упали с обрыва.

На следующий день родственники пастухов обратились за помощью в соответствующие органы. Сразу же на место проишествия были доставлены спасатели МЧС и медицинские работники. В итоге покойный пастух был передан родным, а остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние их стабильное.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378894
Теги:
МЧС, Нарынская область, спасатели, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  